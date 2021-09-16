مجدداً.. السلطات التركية تعتقل 8 أشخاص وتواصل قمعها للأتراك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اعتقلت السلطات التركية 8 أشخاص بزعم الانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن.



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية، جاء الاعتقال بموجب قرار صادر عن النيابة العامة بمدينة أضنة، عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، جنوبي البلاد.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إن الأشخاص المعتقلين "ثبت أن لهم علاقات بقادة الجماعة، وقاموا بجمع تبرعات لأعضائها، فضلا عن أنشطة أخرى من هذا القبيل".

وعقب صدور القرار، داهمت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أضنة، منازل المطلوبين وقامت باعتقالهم.

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

فيما تصف المعارضة التركية أحداث ليلة 15 يوليو/تموز بأنها كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.