عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حدث تاريخي.. انطلاق أول رحلة سياحية للفضاء بطاقم مدني كامل

الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365

انطلقت إلى الفضاء، المركبة الفضائية (فالكون 9)، في أول رحلة في تاريخ البشرية تقل ركابا عاديين ليس بينهم أي رائد فضاء محترف.



وأقلعت الرحلة من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا؛ حيث تتبع المركبة شركة سبايس إكس.

وتحمل الرحلة على متنها أربعة سياح، ليسجلوا أول رحلة في تاريخ البشرية تقل طاقم مدني بالكامل إلى مدار الأرض.

ووسط كرة لهب أضاءت عتمة الليل، ارتفعت المحرّكات التسعة بالمركبة الفضائية في مهمة أطلق عليها اسم "إنسبيريشن 4".

وتحمل المركبة 4 أمريكيين من بينهم الملياردير جاريد إيزاكمان الذي استأجر هذه الرحلة، إلى مدار الأرض حيث سيدورون طوال ثلاثة أيام في مدار يتجاوز مدار محطة الفضاء الدولية.