فرحته لم تكتمل.. وفاة شاب أثناء شراء "شبكة الخطوبة" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تداول نشطاء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدوينات خاصة حول وفاة شاب يقيم بمركز الحامول بكفر الشيخ توفي أثناء شراء الذهب لخطيبته من أحد محال الصاغة.

وتواصل الخليج 365 مع سعد أحمد، أحد شباب مركز الحامول الذي قال إن الشاب المتوفى يدعى شادي محي الدين أبوزيد، يبلغ من العمر 25 عامًا، ويقيم بقرية أم الشعور، وتوفي أثناء شراء الذهب لخطيبته من أحد محال الصاغة بمدينة كفر الشيخ.

وأوضح سعد لمصراوي أن الشاب انتظر لفترة استلام "شبكة الخطوبة" داخل محل الصاغة واقترح المجيء في اليوم التالي للحصول عليها قبل أن يضع يده على وجهه فجأة ويسقط مغشيا عليه دون إنذار سابق حيث لا يعاني من أية أمراض ولم يشتكِ من شعوره بالإعياء.

وشيع أهالي قرية أم الشعور، التابعة لمركز الحامول مسقط رأس الشاب المتوفي، جثمانه في جنازة مهيبة شارك فيها أهالي القرية، والقرى المجاورة لها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.