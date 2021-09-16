شكرا لقرائتكم أفغانستان وطالبان CNN: اختفاء قادة طالبان يؤكد حقيقة دب الخلافات الداخلية في الحركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت شبكة CNN الأميركية إن قادة حركة طالبان لا يظهرون في المناسبات ولا يسمحون بإجراء مقابلات معهم ويتحرك الكثير منهم في الخفاء، ما يغذي الشائعات حول أوضاعهم الصحية وخلافات داخلية بينهم وخاصة بعدما أعلنت الحركة أن زعيمها سيظهر علنا لكنه لم يفعل وسط تكهنات حول وضعه الصحي.

واعتبرت الشبكة الأميركية أن هذه الشائعات اكتسبت الكثير من الزخم مؤخراً لدرجة أن المتحدثين باسم الحركة تجنبوا الإجابة على تساؤلات بشأن أنباء عن إصابة أو مقتل النائب الأول لرئيس الوزراء بالوكالة في حكومتها الملا عبد الغني برادر، في معركة مع شبكة حقاني، في كابل الأسبوع الماضي.

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تسجيل صوتي مدته 39 ثانية بجودة متواضعة

وأشارت الـCNN إلى أنه أصدر تسجيلا صوتيا مدته 39 ثانية بجودة متواضعة، إلى جانب مدونة مكتوبة بخط اليد من مساعده، ولم ينشر صورا أو فيديو، وهو ما غذى التكهنات أيضا، مشيرة إلى أن آخر مرة شوهد فيها كانت في ظهور عابر بأحد فنادق كابل في الأسبوع الأول من سبتمبر.

أخوند زاده سيظهر قريباً

كما قال مسؤولو "طالبان" إن أخوند زاده سيظهر قريباً على الملأ، لكنه لم يفعل ذلك، ما أثار أيضا شائعات بأنه مريض أو حتى ميت، وفقا للشبكة الأميركية التي اعتبرت أنه "في هذا الجو المحموم، فإن أي شيء ينشأ عن نزاع أو صدام بين العناصر المتنافسة في الجماعة لن يعرف عنه الكثير"، مشيرة إلى أن "المكائد" التي تحدث داخل الحركة وعملية صنع القرار فيها "مبهمة" للغاية.