اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "داعش مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر المحكمة العسكرية العليا، اليوم الخميس، القضية 247 لسنة 2016 جنايات شرق العسكرية، والمعروفة بـ"داعش مصر".

وكانت النيابة العسكرية بالقاهرة قررت حبس 10 متهمين في القضية رقم 672 لسنة 2015، والمقيدة برقم 247 لسنة 2016 جنايات شرق العسكرية 30 يومًا على ذمة التحقيقات، وبعدها إحالة القضية للمحاكمة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، واعتناق الأفكار التكفيرية، تمهيدًا لحفظ القضية وإحالتها إلى المحكمة العسكرية.