"فرحانة باستجابة السيسي".. "حدادة المنصورة" تكشف كواليس رد الرئيس على مناشدتها - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقريرًا مصورًا مع السيدة بوسي سعد، المعروفة إعلاميًا بـ"حدادة المنصورة"، وذلك عقب استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، عبر مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى تقديم يوسف الحسيني.

وعبرت "حدادة المنصورة" عن سعادتها بالاستجابة السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت بوسي في تقرير لها إنها تعمل في مهنة الحدادة منذ 7 سنوات، ولديها 4 أولاد.

وأوضحت بوسي أحمد أنها ترغب في ورشة خاصة بها، وقالت "أبويا كان معتبرنا زي أصحابه، وماكانش عاوزني أشتغل عند حد، أنا بجيب حديد وأقطعه، نفسي في ورشة، مش عاوزة أشتغل عند حد". وعلق الرئيس السيسي على طلب السيدة بتوفير ورشة لها، قائلًا: «عينيا ليكي».