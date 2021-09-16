دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المُستعجلة، اليوم الخميس، الاستئناف على حُكم عدم اختصاص المحكمة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

وقال المحامي هاني سامح، مقيم الدعوى، أمام المحكمة إنه طالب بفرض الحراسة على النقابة لانتهاكها الغرض الذي أنشئت من أجله وهو حماية حقوق المرضى ومصالح الشعب.

وأضاف أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية وأشار إلى قيام النقابة بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة (أول درجة) قضت بعدم اختصاصها النوعي بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.