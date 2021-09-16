شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 531 إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصر تسجيل 531 إصابة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ، مقابل 503 إصابات و10 حالات وفاة في اليوم السابق.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس بأن إجمالي عدد الحالات المسجلة حتى الأربعاء، هو 294482 من بينهم 16908 حالات وفاة.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن 498 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين إلى247948.