شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول رحلة إلى الفضاء على متنها طاقم مدني بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أحدث رحلة من رحلات الأثرياء الشغوفين بالفضاء اليوم، على متن سفينة تابعة لشركة "سبيس إكس"، على أمل أن تصبح أول رحلة تصل إلى المدار حول الأرض بطاقم من المدنيين بالكامل.

وتنطلق المجموعة التي تتألف من 4 من هواة السفر للفضاء، بقيادة الأمريكي جاريد إيزاكمان مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "شفت فور بيتمنس" ورئيسها التنفيذي، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (بتوقيت غرينتش) من مركز كنيدي الفضائي في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

ومن المتوقع أن تستمر الرحلة، التي لا يشارك فيها رواد فضاء من المحترفين مع زبائن "سبيس إكس" الذين يدفعون مقابلا ماديا للقيام بالرحلات، حوالي ثلاثة أيام من الإقلاع إلى لحظة العودة في المحيط الأطلسي.