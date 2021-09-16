شكرا لقرائتكم خبر عن «بريكست» يتسبب في أزمة غذاء غير مسبوقة لبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية: إن الواقع الصعب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضرب البلاد، ويكلف الجميع ما عدا رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وبحسب تقرير للشبكة، في حين أن نقص الغذاء كان شائعا في العديد من البلدان على مدار الوباء، يعتقد إيان براون، نائب رئيس إحدى التعاونيات، أن هناك مشكلة فريدة في المملكة المتحدة تجعل الحياة أكثر إيلاما؛ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتابع يقول: وفقا لبراون، فإن الشقين الأساسيين للإنتاج، الحصاد والنقل، يتعرضان لضربة بسبب نقص العمال.

ونقل عن براون قوله: إن نقص سائقي الشاحنات الذين ينقلون المحصول من وإلى مرافق التجميد، كان يعني أن التعاونية التي يعمل بها في مرحلة ما كان عليها التخلص من الإنتاج لمدة أسبوع، بتكلفة تقديرية تبلغ مليون جنيه إسترليني.

وتابع براون: هناك نقص في المعروض من العمال الموسميين، الذين يأتون من دول مثل رومانيا وبلغاريا لبضعة أشهر لحصاد الخضراوات.

ومضى التقرير يقول: يبدو أن عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تم الشعور بها أخيرا صعودا وهبوطا في المملكة المتحدة، وبعيدا عن وعود أعضاء حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، فإن النقص في العمال الأوروبيين في هذه المناطق الحيوية يعني خسائر مالية للشركات ورفوفا فارغة مع اقتراب المملكة المتحدة من عيد الميلاد.

وأردف يقول: ربما يكون النقص في سائقي الشاحنات هو المشكلة الأكثر إلحاحا، يُقدر النقص الحالي في عدد السائقين بما يتراوح بين 90 و120 ألفا، وفقا لمتحدث باسم الخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة.

وأضاف: في حين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس هو المسؤول بالكامل، فإن حقيقة أن المملكة المتحدة لم يعد لديها وصول سهل للسائقين الأوروبيين خلقت صداعا للصناعة.

وتابع: لا يمكن ببساطة استبدال هؤلاء الأشخاص بعمال بريطانيين، إلى جانب حقيقة أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 9 أشهر للتأهل كسائق وتكلفة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني، إضافة إلى أن البريطانيين لا يصطفون لتولي هذه الوظائف.

ونقل عن متحدث باسم الخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة: لدينا قوة عاملة متقدمة في السن في المملكة المتحدة، كما أن صورة ظروف العمل لسائقي الشاحنات وأماكن وقوف السيارات غير الآمنة أو أماكن الراحة، جعلتها غير جذابة للكثير من الشباب.

وأردف: وصف رؤساء المتاجر الكبرى في بريطانيا نقص الغذاء أنه غير مسبوق.

وأشار إلى أن رؤساء تلك المتاجر حذروا من أن تكون الأرفف خالية في عيد الميلاد بسبب نقص السائقين.

وبحسب التقرير، يجب أن يكون هذا النقص هدية لخصوم جونسون السياسيين، الذين يمكنهم القول «إن مزاعمه بوجود صفقة خروج جاهزة في 2019، الوعد الذي فاز به في الانتخابات العامة، كانت مزيفة».

وتابع: يقول النقاد «إن الحكومة فشلت في الاستعداد بشكل كاف للعواقب الحتمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتخفيف من تأثيره الأولي».

وأشار إلى توقف نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة تقريبا في يوليو، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني، وذلك جزئيا بسبب مشكلات سلسلة التوريد ونقص العمال.

وأضاف: لا يزال الاقتصاد البريطاني أقل بنسبة 2.1% مما كان عليه قبل الوباء، ويعتقد بعض الاقتصاديين أن الفارق لن يتم تعويضه حتى الربع الثاني من العام المقبل.