شكرا لقرائتكم خبر عن دعم دولي وعربي لجهود إجراء الانتخابات الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحثت الولايات المتحدة وتونس الدعم الإقليمي والدولي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف الليبية.

جاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، خلال اجتماع مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت ووزير الخارجية التونسي عثمان جراندي في تونس العاصمة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل، أكدت دعم بلادها للانتخابات الليبية، مشيدة بجهود المفوضية العليا للانتخابات، وسعيها لتقديم نموذج احترافي في المجال الانتخابي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليا. جاء ذلك خلال لقائها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبي عماد السايح الثلاثاء لبحث مستجدات العملية الانتخابية الليبية.

وعلى الصعيد العربي، تواصل مصر جهودها لرأب الصدع بين السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا المتمثلة في المجلس الرئاسي والحكومة من جانب، والبرلمان والجيش الوطني من جانب آخر، لإنقاذ الانتخابات الليبية من فخ التأجيل ما قد يطيل أمد الفترة الانتقالية ويعمق الانقسامات بين الأطراف السياسية، وهو ما دفع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لاستقبال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مساء الثلاثاء بالقاهرة، كما بدأ رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة زيارة أمس إلى مصر.

وشدد السيسي خلال استقباله صالح وحفتر على حرصه الدائم على إنفاذ إرادة الشعب الليبي وصون مصالحه الوطنية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، إلى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية، كما أكد مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام برلمانيا ورئاسيا المنتظر بنهاية العام الجاري، فضلا عن منع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي، وكذلك إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

فيما أعرب كل من صالح وحفتر عن تقديرهما لدور مصر وجهودها الحثيثة في دعم ومساندة أبناء شعبهما. على صعيد متصل، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، عن تنفيذ القوات المسلحة لعملية عسكرية في الجنوب الغربي من البلاد مساء الثلاثاء جرى خلالها القضاء على عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم كما أسفرت العملية عن مقتل أحد أفراد الجيش. وقال المحجوب إن قوة عمليات الجنوب تمكنت من القضاء على عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم، مشيرا إلى أن العملية تأتي ضمن عمل القوات المسلحة على السيطرة وتأمين الحدود وتستهدف القضاء على تواجد المرتزقة في الجنوب واستكمال تأمينه وتطهيره من الذين استغلوا الوضع الأمني للبلاد خلال الفترة الماضية، مؤكدا استمرار تلك العمليات حتى القضاء على المرتزقة والمجموعات الإرهابية.