شكرا لقرائتكم تعديل حكومي بريطاني.. تعيين ليز تروس وزيرة للخارجية في المملكة المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعديلاً وزارياً، حيث عين ليز تروس وزيرة للخارجية في المملكة المتحدة وأقال وزير العدل روبرت باكلند، ووزير التربية غافين وليامسون، وكذا وزير الإسكان روبرت جنريك كما أقال وزير الخارجية دومنيك راب وعينه وزيرا للعدل.

بدأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إجراء تعديل وزاري اليوم الأربعاء يشمل كبار الوزراء، أولهم وزير التعليم، على أمل إعادة تركيز اهتمام الحكومة على رفع مستويات المعيشة بعد جائحة كوفيد-19.

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وعرقلت الجائحة مساعي جونسون لحل مشكلة عدم المساواة بين المناطق منذ أن فاز في انتخابات 2019 بأكبر أغلبية لحزب المحافظين في البرلمان منذ فترة حكم مارجريت تاتشر.

وقال مصدر في مكتب جونسون إنه سيعين وزراء "مع التركيز على تحقيق الوحدة والمساواة في البلد بأكمله".

كان جافين وليامسون أول من قال إنه سيترك منصبه كوزير للتعليم، بعدما تعرض لانتقادات بسبب تعامله مع مسألة إغلاق المدارس والامتحانات أثناء الجائحة.

والشائعات بشأن التعديل الحكومي سارية منذ أسابيع.

واتهم معارضون جونسون بأنه اختار اليوم الأربعاء للإعلان عن التعديل الوزاري ليغطي على تصويت مزمع لحزب العمال المعارض في البرلمان على قرار الحكومة إلغاء دعم إضافي للأسر منخفضة الدخل جرى استحداثه أثناء الجائحة، وهي خطوة عبر بعض نواب حزب المحافظين عن قلقهم بشأنها أيضا.

وجلس وزير المالية، ريشي سوناك، بجوار جونسون في البرلمان أثناء حضور رئيس الوزراء جلسة الأسئلة والأجوبة الأسبوعية، لكن وزير التعليم وليامسون ووزير الخارجية دومينيك راب، الذي ترددت أقاويل أيضا بأنه ضمن الوزراء الراحلين، لم يكونا جالسين في المقاعد الأمامية.

ويواجه جونسون دعوات إلى إقالة راب بعدما أمضى وزير الخارجية عطلة في كريت أثناء تقدم حركة طالبان صوب العاصمة الأفغانية كابل، ووسط مزاعم بتجاهل قراءة آلاف الرسائل الإلكترونية من أشخاص يطلبون المساعدة لمغادرة أفغانستان.