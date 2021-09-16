9 قتلى بهجوم انتحاري في مقديشو

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

لقي 9 أشخاص معظمهم من أفراد قوات الأمن الصومالية حتفهم في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش في مقديشو، بحسب ما أفادت الشرطة وشهود.

وقال محمد علي وهو عنصر من الشرطة الصومالية إن نقطة التفتيش كانت مكاناً اعتادت قوات الأمن التجمع عنده. و«أضاف أن «التحقيق ما زال جاريا ولكن وفقا للمؤشرات الحالية فان انتحاريا هو من تسبب في الانفجار». وأوضح أن 6 من عناصر الأمن وثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون. وأعلنت حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال أحد المارة ويدعى كودو يوسف «مررت بالمنطقة بعد دقائق قليلة من الانفجار، كانت المنطقة في حالة من الفوضى وقد تبعثرت أحذية الضحايا في كل مكان». وقال آخر ويدعى آدن حسين إنه رأى عدة جثث، بعضها بالزي الرسمي أثناء نقلها إلى سيارات الإسعاف.