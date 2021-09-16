اليمن يشيد بالموقف العربي الداعم لوحدة وأمن واستقرار البلاد

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

استعرض وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس، في العاصمة السويسرية جنيف، مع السفراء العرب المعتمدين لدى الاتحاد السويسري ومكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن وآفاق الحل السياسي، ورؤية الحكومة لتحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وأشاد وزير الخارجية، بالموقف العربي الموحد الداعم لليمن وحكومته الشرعية ووقوف الدول العربية الى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن، مؤكداً على أهمية تنسيق التحرك الدبلوماسي بين البعثات العربية وتوحيد المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك.

من جانبهم، أكد السفراء العرب دعمهم للجهود التي تبذلها الدبلوماسية اليمنية في هذه الظروف الاستثنائية، مجددين وقوفهم الى جانب تلك الجهود واستعدادهم للتنسيق المستمر من اجل خدمة القضية اليمنية وتعزيز حضورها في كافة المحافل الدولية.