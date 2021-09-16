مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا حتى 30 سبتمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وكالات)

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس، بالإجماع قراراً تقنياً يقضي بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 سبتمبر.

وأكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن موسكو دعمت مشروع القرار التقني الذي قدمته بريطانيا، معرباً عن سعي روسيا إلى مواصلة البحث عن حلول مقبولة لكافة الأطراف بشأن المسائل العالقة المرتبطة بمواصلة عمل البعثة.

وأوضح بوليانسكي أن القرار الذي تم تبنيه يهدف إلى منح كافة الأطراف فرصة للتوصل إلى «قاسم مشترك» بشأن عمل البعثة الأممية في المرحلة المعقدة القادمة من العملية السياسية في ليبيا.

وأبدى الدبلوماسي دعم روسيا الثابت لجهود الأمم المتحدة وبعثها الرامية إلى إحراز تقدم في التسوية الليبية، مشيراً إلى أن موسكو تشاطر التوافق الدولي القاضي ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دوراً رئيسياً في هذه العملية.