الشرطة الألمانية: عملية أمنية قرب كنيس يهودي في مدينة هاغن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ 54 دقيقة

أعلنت الشرطة الألمانية عن “وضع خطير محتمل” بالقرب من كنيس يهودي في مدينة هاغن بولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا.

وأفادت شرطة الولاية عبر “تويتر” بأن “هناك مؤشرات على وضع خطير محتمل في كنيس يهودي في هاغن. واتخذت الشرطة الإجراءات الأمنية المناسبة. ونحن على اتصال دائم بالجالية اليهودية”.

وأكدت الشرطة أنها أغلقت شارعين في المنطقة بسبب عمليتها، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن ما حدث أو استمرار الإغلاق.