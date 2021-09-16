إثيوبيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات سد النهضة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

قال وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، إن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مكونن، مساء اليوم الأربعاء، لدى لقائه نظيره الكنغولي كريستوف لوتندولا في العاصمة أديس أبابا.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “عند لقائي بنظيري في جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا في مكتبي، كررت التزامنا الراسخ باستئناف المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن لأن ذلك في مصلحة الدول الثلاث”.

وأضاف: “ما زلت ممتنا للجهود الدؤوبة التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية للتوصل إلى حل ودي لهذه المسألة”.