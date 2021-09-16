شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وبريطانيا تزودان أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أمس الأربعاء إن الدول الثلاث ستؤسس لشراكة أمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادي بما يشمل مساعدة أستراليا على الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية في ظل تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.

وبموجب اتفاق الشراكة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ستقوم الولايات المتحدة بتزويد أستراليا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية وذلك وفقا لما أعلنه مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية أمام الصحفيين.