إيران تعلن تفكيك خلية خططت لاستهداف مراكز حيوية

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "القوات الأمنية استطاعت بعملية استشراف ورصد استخباري، الكشف عن تحركات خلية إرهابية تابعة لأجهزة مخابرات بالدول المعادية والانقضاض عليها".

وأضافت أن "هذه الخلية الإرهابية كانت بصدد تنفيذ عمليات تخريبية تستهدف بعض المراكز الحساسة والحيوية في البلاد، قبل القضاء عليها من قبل وزارة الأمن".