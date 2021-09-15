انت الان تتابع خبر بيانات.. كورونا يقتل 1 بين كل 500 شخص في هذه الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن 1 بين كل 500 أمريكي، توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ اندلاع الجائحة.

