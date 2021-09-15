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بيانات.. كورونا يقتل 1 بين كل 500 شخص في هذه الدولة

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بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن 1 بين كل 500 أمريكي، توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ اندلاع الجائحة.
وحسب البيانات، سجلت 139897 إصابة يومية جديدة بكورونا خلال الأيام السبعة الماضية بزيادة 6.6% عن الأسبوع الماضي، و1262 حالة وفاة يومية خلال الأيام السبعة الماضية بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبلغ العدد الإجمالي لوفيات كورونا في البلاد 682570 حالة حتى اليوم الأربعاء، وإجمالي الإصابات 42306147.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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