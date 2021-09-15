عمليات بغداد تعلن اعتقال 10 متهمين بسبب مشاجرة شرقي العاصمة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن اعتقال 10 متهمين على اثر مشاجرة شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بهدف بسط الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد والعمل على الحد من النزاعات العشائرية ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين، تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد فرقة المشاة الحادية عشر اللوائين الـ(42) و (44) من اعتقال عشرة متهمين احدهم مصاب بطلق ناري".

وأضاف البيان "جاء ذلك اثر حدوث مشاجرتين حصلت بينهم في منطقتي "سبع قصور وحي البنوك" شرقي بغداد مع ضبط (4) بنادق كلاشنكوف ومسدس استخدمت في المشاجرتين".