إيران: تفكيك كاميرات المراقبة المشمولة بالاتفاق النووي في منشآتنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 18 دقيقة

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2021 10:46 مساءً

أعلنت إيران تفكيك كاميرات المراقبة المركبة في المنشآت الإيرانية بموجب الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء رداً على تقاعس بعض أطراف الاتفاق عن الوفاء بتعهداتهم.

وقال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، إن “كاميرات المراقبة التي وضعت بناء على الاتفاق النووي مع إيران، باتت معطلة”.

وأشار إلى أن “هذا القرار جاء رداً على تقاعس الأطراف الأخرى عن الوفاء بتعهداتها، وعليه ليست هناك ضرورة للإبقاء على هذه الكاميرات”.

ولفت إلى أنه “قدم تقريراً خلال هذا الاجتماع حول زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الأخيرة إلى طهران”.

ورأى أن “الجانب الأهم في ذلك، هو التركيز على سلمية الانشطة النووية الإيرانية والمضي بها وفقا لأطر القانون الاستراتيجي الصادر عن البرلمان، وعدم السماح للآخرين أن يتهمونا بالتضليل عليها”.