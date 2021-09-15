الولايات المتحدة: 1 بين كل 500 أمريكي توفوا جراء “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 51 دقيقة

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن 1 بين كل 500 أمريكي، توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ مطلع الشهر الجاري.

وحسب البيانات، سجلت 139897 إصابة يومية جديدة بكورونا خلال الأيام السبعة الماضية بزيادة 6.6% عن الأسبوع الماضي، و1262 حالة وفاة يومية خلال الأيام السبعة الماضية بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بالأسبوع الماضي.

يذكر أن العدد الإجمالي لوفيات كورونا في البلاد بلغ 682570 حالة حتى اليوم الأربعاء، وإجمالي الإصابات 42306147.