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الولايات المتحدة: 1 بين كل 500 أمريكي توفوا جراء “كورونا”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 51 دقيقة

أوضاع صحية صعبة تعيشها الولايات المتحدة بسبب

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن 1 بين كل 500 أمريكي، توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ مطلع الشهر الجاري.

وحسب البيانات، سجلت 139897 إصابة يومية جديدة بكورونا خلال الأيام السبعة الماضية بزيادة 6.6% عن الأسبوع الماضي، و1262 حالة وفاة يومية خلال الأيام السبعة الماضية بزيادة قدرها 10٪ مقارنة بالأسبوع الماضي.

يذكر أن العدد الإجمالي لوفيات كورونا في البلاد بلغ 682570 حالة حتى اليوم الأربعاء، وإجمالي الإصابات 42306147.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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