إصابة مستوطن بعملية طعن في مدينة يافا واعتقال المنفذ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2021 8:34 مساءً

أفادت مصادر إعلامية اسرائيلية، بإصابة مستوطن بجراح وصفت بالمتوسطة، خلال عملية طعن في مدينة يافا المحتلة، مساء اليوم الأربعاء.

وزعمت المصادر، أنه تم اعتقال منفذ العملية وهو فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، لافتة الى أن خلفية الطعن قومية.

في وقت سابق، قالت قناة “كان” العبرية، إن شرطة الاحتلال تخشى من تنفيذ عمليات مقاومة جديدة بعد عدة عمليات طعن وإطلاق نار تم تنفيذها على مدار الأيام الماضية، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم عبر نفق في سجن جلبوع.

كما وأكدت الفصائل الفلسطينية، أن تصعيد أعمال المقاومة؛ هو السبيل الوحيد لإجبار الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين والأسرى في ضوء ما يتعرضون له من هجمة شرسة في السجون الإسرائيلية بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم.

أفادت مصادر طبية أن الإسرائيلي البالغ 40 عاما تعرض للطعن وإصيب بجروح متوسطة وتم نقله إلى مركز طبي للعلاج.

وقالت الشرطة إن “قواتها في الموقع وتقوم بمسح المنطقة”.

وشهدت الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة مواجهات وتصاعدا في التوتر بعد فرار ستة فلسطينيين من سجن شديد الحراسة في شمال إسرائيل الأسبوع الماضي، قبض على أربعة منهم في الأيام الأخيرة بعد حملة مطاردة.

و قالت الشرطة ومسعفون الاثنين إن فلسطينيا طعن إسرائيليَين وأصابهما بجروح متوسطة بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس الغربية قبل أن تطلق عليه شرطية من حرس الحدود النار وتشل حركته.

في وقت مبكر الاثنين، حاول فلسطيني طعن جندي عند مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش في بيان إن “الجنود الذين كانوا في الموقع عملوا على احباط محاولة الهجوم واطلقوا النار وشلوا حركة المنفذ الذي نُقل الى المستشفى لتلقي العلاج”.

والجمعة قضى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال محاولة طعن بالسكين في القدس القديمة، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية ومستشفى هداسا الذي نقل إليه.