السيسي يوجه رسالة إلى مرشدي قناة السويس بمناسبة مرور 65 عاما على إدراتهم للقناة

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى مرشدي قناة السويس بمناسبة مرور 65 عاما على إدراتهم للقناة.



وقال الرئيس المصري عبر تويتر: "نحتفل في هذه الأيام بمناسبة مرور 65 عاما على تولي المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس، والتي مثلت إنجازا تاريخيا في سجل البطولات المصرية، وملحمة لانتصار الإرادة المصرية في إدارة الملاحة بالقناة".

وتابع: "تحية تقدير واعتزاز لمرشدي قناة السويس الذين لم يتخلوا لحظة عن واجبهم في إدارة دفة الملاحة بالقناة في ظل أصعب الظروف منذ تأميمها وتسلم إدارتها المصرية في عام 1956 وحتى اليوم، وساهموا بجهودهم المضنية في الحفاظ على السمعة الدولية لقناة السويس كأهم شريان ملاحي في العالم".

وتعد قناة السويس، واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، ويمر عبرها 12 % من التجارة العالمية، وفق بيانات هيئة قناة السويس.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، أيضا، يعبر القناة قرابة 24 بالمئة من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100 بالمئة من تجارة الحاويات المارّة بين آسيا وأوروبا.

ويتراوح معدل عدد السفن المارة في القناة سنويا بين 16 ألفا و18 ألف سفينة سنويا، وتجاوز عدد السفن المارة في القناة 21 ألفا و400 سفينة في العام 2008، بإجمالي حمولة اقتربت من مليار طن.

وفق بيانات هيئة قناة السويس، فقد عبر القناة ما يزيد عن 19 ألف سفينة في 2020، بإجمالي حمولة بلغت نحو 1.2 مليار طن، وذلك رغم تراجع التجارة العالمية جراء جائحة كورونا.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن إيرادات القناة زادت 11.2 % إلى 3.88 مليار دولار في الفترة من 20 يناير كانون الثاني إلي 20 أغسطس آب 2021 ، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت فيها الإيرادات 3.49 مليار دولار