شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: لسنا مستعدون لاستقبال مزيد من اللاجئين الأفغان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استبعد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إمكانية استقبال بلاده أي دفعات جديدة للاجئين الأفغان على أراضيها.

وقال في مقابلة صحفية اليوم: إن باكستان ليست على استعداد لإنشاء مخيمات جديدة على أراضيها لاستقبال اللاجئين الأفغان، مشيراً إلى أن الحكومة الباكستانية تعمل على مساعدة اللاجئين الأفغان المقيمين في باكستان منذ عقود ويرغبون في العودة إلى ديارهم.

وأضاف أن باكستان تدعم جهود السلام في أفغانستان لكي يتمكن الشعب الأفغاني من البقاء في بلاده بدلاً من النزوح إلى الدول المجاورة.