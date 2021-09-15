شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالقوة ويعتدي على المصلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم, على الزوار والمصلين وموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في الحرم الإبراهيمي وسط الخليل، وطردتهم من الحرم بالقوة وأغلقته.

ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير الحرم، رئيس السدنة الشيخ حفظي أبو سنينة، أن قوات الاحتلال استباحت جميع أروقة وساحات الحرم الإبراهيمي الداخلية والخارجية ودخلت على سجاده ببساطيرها، واعتدت على موظفي وزارة الأوقاف بالشتم والضرب، وطردت المصلين المسلمين، وأرغمت النساء وهن في حلقات ذكر على الخروج من الحرم، ومنعت المصلين من دخوله بحجة تأمين احتفال المستوطنين بمناسبة دينية.