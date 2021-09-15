شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 جنود في اشتباكات مسلحة بباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل سبعة جنود مقابل مقتل خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات مسلحة دارت في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن فرقة عسكرية داهمت وكراً للإرهابيين في وزيرستان بناء على معلومات استخباراتية، واشتبكت مع عناصر إرهابية كانت مختبئة هناك، حيث استمرت الاشتباكات عدة ساعات، وتمكنت الفرقة العسكرية من تطهير المنطقة.

وأضاف البيان أن الفرقة العسكرية ما زالت تواصل عمليات التمشيط في وزيرستان للبحث عن أي عناصر إرهابية أخرى.

وأكد وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد عزم الحكومة الباكستانية على مواصلة الحرب على الإرهاب، وعدم السماح لأي عناصر بزعزعة أمن واستقرار البلاد.

من جانبها، أصدرت "حركة طالبان باكستان" المحظورة بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الحادث وقالت: إنها نصبت كمينا لقوات الجيش الباكستاني في وزيرستان.