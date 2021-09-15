الرئيس التونسي يرفض التحاور مع «الخونة»

تونس ـ رويترز: قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لن يعقد صفقات مع من وصفهم بأنهم “خونة”.

وقال سعيد في مقطع مصور بثته الرئاسة على الإنترنت “لن أتعامل مع العملاء والخونة ومن يدفعوا الأموال للإساءة لبلادهم. لن أتحاور معهم”.

وقال سعيد في المقطع المصور “دفعوا قرابة ثلاثة ملايين دينار لجماعات لوبيينج (ضغط) في الخارج للإساءة لبلادهم”.

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