بايدن: الظواهر الجوية المتطرفة ستكلف أميركا 100 مليار دولار

نفى صحة إحجام رئيس الصين عن لقائه

جولدن (كولورادو) ـ رويترز:

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الظواهر الجوية المتطرفة ستكلف الولايات المتحدة أكثر من 100 مليار دولار هذا العام، وذلك لدى زيارته كولورادو لتسليط الضوء على أوضاع الجفاف وحرائق الغابات المستعرة في غرب الولايات المتحدة.

وكولورادو هي محطته الأخيرة في جولة بغرب البلاد شملت ثلاث ولايات زار خلالها أيضا كاليفورنيا وآيداهو لتوضيح مدى تسبب الاحتباس الحراري في احتراق مناطق خضراء بالمنطقة، حتى في الوقت الذي تواجه فيه ولايات في أجزاء أخرى من البلاد أعاصير وعواصف تسببت في سيول وأودت بحياة العشرات. واجتاحت العاصفة الاستوائية نيكولاس سواحل تكساس ولويزيانا مما أغرق الشوارع وتسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل والمحال والشركات.

من جانب آخر قال الرئيس جو بايدن للصحفيين إنه ليس صحيحا أن الرئيس الصيني شيجين بينغ خذله عندما اقترح عليه عقد قمة بينهما خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي. كانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد أوردت أن بايدن اقترح عقد قمة مع نظيره الصيني لكنه لم يحصل على وعد بذلك، وهو ما نفاه البيت الأبيض لاحقا.