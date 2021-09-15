بالجدول.. مباريات الجولة الأولى للدوري العراقي الممتاز

تنشر الخليج 365، جدول مباريات الجولة الأولى للدوري العراقي الممتاز لموسم 2021/2022.

وستنطلق مباريات الدوري في 20 أيلول الحالي.

وعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الاربعاء أول اجتماع له بعد الانتخابات التي جرت أمس وأسفرت عن فوز عدنان درجال برئاسة الاتحاد وعلي جبار ويونس محمود بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

