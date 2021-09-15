اعتداء على شرطي مرور وسط بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بتعرض شرطي مرور الى اعتداء وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصين بزي مدني يستقلان سيارة نوع سلفادور قاما بالاعتداء على احد رجال المرور في تقاطع وزاره الخارجية".

وأضاف المصدر أنه "تم ملاحقتها من قبل عناصر فوج طوارئ بغداد التاسع وعند ملاحقتها لم يمتثلان لاوامر الوقوف وتم اطلاق النار باتجاه العجلة بالقرب من تقاطع الشواف، اذ جرح السائق والشخص الثاني هرب الى جهة مجهولة.