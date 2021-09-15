انت الان تتابع خبر مفاجآت في تشكيلة ليفربول أمام ميلان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-15 | 20:41
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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيلة فريقه لمواجهة ميلان، مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشهدت تشكيلة ليفربول، عدة مفاجآت بجلوس السنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك على دكة البدلاء.
في الجهة المقابلة، غابت المفاجآت عن تشكيلة ميلان، بعد تأكد غياب زلاتان إبراهيموفيتش للإصابة.
وسيقود الكرواتي أنتي ريبيتش، هجوم ميلان، ومن ورائه إبراهيم دياز ورفاييل لياو.
وقرر كلوب، الدفع بالمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، والمدافع جو جوميز.
في الجهة المقابلة، غابت المفاجآت عن تشكيلة ميلان، بعد تأكد غياب زلاتان إبراهيموفيتش للإصابة.
وسيقود الكرواتي أنتي ريبيتش، هجوم ميلان، ومن ورائه إبراهيم دياز ورفاييل لياو.
وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:
أليسون، أرنولد، ماتيب، جوميز، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، كيتا، جوتا، محمد صلاح، أوريجي
فيما جاءت تشكيلة ميلان كالآتي:
ماجنان، كالابريا، كاير، توموري، ثيو، كيسي، بن ناصر، ساليميكرز، دياز، لياو، ريبيتش
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