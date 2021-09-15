المكسيك.. العثور على 10 جثث في مبنى سكني في مدينة زاكاتيكاس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت حكومة ولاية زاكاتيكاس بوسط المكسيك بالعثور على 10 جثث في مبنى سكني في مدينة زاكاتيكاس عاصمة الولاية بعد بلاغ للشرطة.



ولم تتوافر معلومات أخرى حتى وقت متأخر أمس، وواصل المسؤولون جهودهم لتحديد هوية الضحايا.

وتشهد ولاية زاكاتيكاس الواقعة على طول طريق تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة موجة جديدة من العنف.

واضطر نحو 1500 شخص في خيريز أخيراً إلى ترك منازلهم في الجبال والانتقال إلى المدينة.

وقال مسؤولون أمنيون إنه تم العثور على ستة معسكرات وثماني نقاط مراقبة تستخدمها العصابات الإجرامية وتدميرها.

وتتنافس شمالي المكسيك عصابات إجرامية مختلفة للسيطرة على طرق تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص المربحة، ويحتفظ الكثير منهم بصلات مع الفاسدين.

وتسجل المكسيك حالياً ما يقرب من 100 جريمة قتل يومياً، بينما يعتبر نحو 90 ألف شخص في عداد المفقودين، وتظل معظم القضايا بلا حل.