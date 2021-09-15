تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في تعاملات مساء الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول 2021، في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات.



وسجل متوسط سعر الدولار 1470 دينارا للشراء، 1477.5 دينارا للبيع، وذلك حسب مواقع إعلام محلية.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق من العام، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينار.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

وقررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، منتصف أغسطس/آب الماضي، إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي.

وسجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح، ببغداد، نحو 1473.50 دينار، فيما سجل في بورصة الحارثية، نحو 1473.75 دينار.

وبلغ سعر صرف الدولار في بورصة البصرة، نحو 1475 دينارا، بينما سجل، في بورصة أربيل، نحو 1475.50 دينار.

فيما سجل سعر صرف الدولار في بورصة السليمانية، نحو 1475.75 دينار.

وتراجع متوسط سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، نحو 1717.55 دينار للشراء، و 1718.98 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، نحو 2011.10 دينار للشراء، و 2013.08 دينار للبيع.

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، نحو 387.32 دينار للشراء، و 387.94 دينار للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، نحو 395.72 دينار للشراء، و395.91 دينار للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، نحو 4828.56 دينار للشراء، و 4841.37 دينار للبيع.