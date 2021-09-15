مقتل سبعة جنود وخمسة مسلحين في اشتباك مسلّح شمال غرب باكستان

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

قُتل سبعة جنود وخمسة مسلحين في اشتباك مسلّح شمال غرب باكستان في منطقة قبلية محاذية لأفغانستان، وفق ما أعلن الجيش الباكستاني الأربعاء.



ووقع الاشتباك خلال عملية دهم نُفّذت بناء على معلومات استخبارية في منطقة جنوب وزيرستان حيث تستهدف عمليات عسكرية وضربات أمريكية بواسطة طائرات مسيّرة مقاتلين باكستانيين وأجانب.

وجاء في بيان للجيش الباكستاني، أن "تبادلا لإطلاق نار كثيف أدى إلى مقتل خمسة إرهابيين واستشهاد سبعة جنود".

وأعلن الجيش أنه ضرب طوقا أمنيا في المنطقة وأن "عملية التمشيط مستمرة للقضاء على كل الإرهابيين في المنطقة".

ولم يحدد الجيش اليوم الذي وقع فيه الاشتباك ولا التوقيت.

وفي السنوات الـ15 الأخيرة شن الجيش الباكستاني عمليات واسعة النطاق ضد الحركات المتمردة والمسلحة في شمال وزيرستان وجنوبها.

وشهد الوضع الأمني في باكستان تحسنا كبيرا في السنوات الماضية إلا أن حركات مسلحة لا تزال تنشط على طول الحدود مع أفغانستان.