غوتيريس يؤكد أن جائحة كورونا من اكثر التحديات صعوبة التي شهدها العالم

محمد الفلاح - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس " ان جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اثبتت انها من اكثر التحديات صعوبة التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية".



واضاف غوتيريس في كلمته خلال افتتاح اعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للامم المتحدة " ان جائحة كورونا تسببت من جديد بتعميق اللامساواة وساهمت بتدمير الاقتصادات ".

واشار الى انه خلال العام الماضي سعت الجمعية العامة للامم المتحدة الى حملة تطعيم عالمية طموحة وتعزيز الانظمة الصحية واجراء اختبارات الفحص عن فيروس كورونا وهي الاجراءات الصحية والاحترازية الاكبر على مستوى التاريخ..مشيداً بعمل الجمعية العام الماضي في مجالات السلام والامن ونزع السلاح وحقوق الانسان والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.

واكد غوتيريس، على اهمية الحاجة الى اعادة الالتزام بقيم الامم المتحدة لحقوق الانسان ودعم اكثر الفئات ضعفا وتعزيز السلام من خلال الحوار والتضامن..معرباً عن تطلعه الى التعاون الوثيق لخدمة ودعم جميع الدول.