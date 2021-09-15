انت الان تتابع خبر تحديد موعد وملعب مباراة كأس السوبر في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-15 | 20:06
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حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد وملعب مباراة كأس السوبر في العراق.
وستقام مباراة كأس السوبر بين القوة الجوية والزوراء على ملعب الشعب الدولي يوم الجمعة المقبل.
وعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الاربعاء أول اجتماع له بعد الانتخابات التي جرت أمس وأسفرت عن فوز عدنان درجال برئاسة الاتحاد وعلي جبار ويونس محمود بمنصب نائب رئيس الاتحاد.
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