اشترت بطاقات ناخبين.. المفوضية تلغي المصادقة على مرشحة للانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، إلغاء المصادقة على مرشحة للانتخابات؛ لقيامها بشراء بطاقات ناخبين.

وقالت المفوضية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلغاء المصادقة على المرشحة (أشواق فهد عبود الغريري) وحجب الأصوات التي تحصل عليها يوم الاقتراع، وذلك لوجود دعوى جزائية ضدها عن قيامها بشراء بطاقات ناخبين".



وأضاف البيان، أن "القرار قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال (٣) أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر".

