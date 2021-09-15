الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن 'المزج' بين لقاحات كورونا

وأوضح برينان خلال مؤتمر صحافي، أن منظمة الصحة العالمية لا توصي بمزج اللقاحات، إلا عند الضرورة فى حالة عدم توافر الجرعة التالية من نفس النوع.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، عن رسائل مهمة للمنظمة بعد أن استكمال عام ونصف فى جائحة كورونا، قائلا: "لقد تأثرت جميع الدول، وكما ذكرت رأينا استقرارا على المستوى العالمى، وفى إقليم شرق المتوسط هناك انخفاض فى عدد الإصابات والوفيات منذ أسبوع".



وأوضح، أنه لابد من الالتزام بالتدابير الوقائية وأيضا التطعيم، مشيرا إلى أن التطعيم سلاح وأداة قوية جدا لدحر الفيروس، موضحا: "استطعنا أن نوفر اللقاحات لكل البلدان، ولازال أمامنا الكثير لتوفير اللقاحات"، مؤكدا على أهمية التوزيع العادل ووصول اللقاحات إلى جميع الدول فى الوقت المناسب وتدعيم قدرة الدول وأنظمتها.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تدعم الدول التى لديها صراعات، وعقدنا مناقشات واجتماعات لتلبية التوقعات ولكن بأقصى استفادة ممكنة، مضيفا أن إقيلم شرق المتوسط يعاني من الصراعات فى ثلثي بلدانه، مما زاد من عدد اللاجئين والمهاجرين، ولابد من تقديم الدعم لهؤلاء الفئات المستضعفة، والتأكد من ضرورة إعطاء الحق فى الحياة بكرامة وتوفير الإمدادات اللازمة.



وأضاف: "بعد مرور عام ونصف لازال العاملين الصحيين يقدمون الدعم لنا من أجل الحصول على الرعاية الصحية فى الوقت المناسب، ويتعرضون لضغوط شديدة، ونحن بحاجة لتوفير الرعاية القصوى لهم ماديا ومعنويا، ونحن نشكر لهم هذا كثيرا".