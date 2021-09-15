تطبيق «واتساب» يدشن ميزة جديدة ترتبط بمصير المحادثات القديمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن تطبيق «واتساب» ميزة جديدة ترتبط بمصير المحادثات القديمة.



وتعمل التقنية الجديدة على حذف المحادثات القديمة من الحساب تلقائياً، عبر الإصدار الجديد من «واتس آب بيتا» الذي يتوافر على «غوغل بلاي».

وذكر موقع «بوابة الأهرام» أن تطبيق الدردشة، المملوك لشركة «فيسبوك»، سيحذف قريباً عدداً لا يحصى من الرسائل تلقائياً.

وأوضح أنه عند استخدام «واتساب» عبر مجموعة من الأجهزة في الوقت الحالي، تظل الرسالة المحذوفة من جهاز «آيفون» أو «أندرويد» متاحة على سطح المكتب.

وفسَّر ذلك بأنه لا يتم حالياً حذف الدردشات إلا من الجهاز الذي تستخدمه وقت حذف الرسالة.

وأكد أن هذا الأمر سيتغير عمَّا قريب، إذ يختبر «واتساب» ميزة تعمل على مزامنة حذف الدردشة عبر جميع الأجهزة.

ولفت إلى أن تلك الميزة ستعمل على إخفاء أي رسائل بمجرد حذفها من «واتساب» في نظام التشغيل «آي أو إس» أو «أندرويد».