السطات الأمنية العراقية تعلن تفكيك خلية إرهابية لتنظيم داعش الارهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السطات الأمنية العراقية، الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش"، خلال عملية استخبارية شمالي البلاد.



وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، وبعمليات نوعية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من الاطاحة وفق مذكرة قضائية، بخلية مكونة من ثلاثة إرهابيين ينتمون لعصابات داعش الاجرامية".

وتابع البيان أن أحد الموقوفين "عمل كعنصر استخباري ضمن ما يسمى ولاية كركوك".

وأضاف البيان أن "المفارز الأمنية في محافظة الأنبار تمكنت بعد الحصول على الموافقات القانونية من إلقاء القبض على اثنين من العناصر المنتمين لعصابات داعش، عملا بصفة مقاتلين فيما تسمى بولاية الفرات".

وأوضح "جرى تدوين أقوال المعتقلين أصوليا، وإحالتهم جميعا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اعتقال خمسة عناصر إرهابية في السليمانية، شرق إقليم كردستان العراق.

وأفاد إعلام المديرية، "بحسب توجيهات المراجع العليا بخصوص تكثيف الجهد الاستخباراتي لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة من إلقاء القبض على خمسة عناصر إرهابية وذلك من خلال تواجدهم بمحافظة السليمانية".

وأوضحت مديرية الاستخبارات والأمن، أن "العملية تمت عبر معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية المذكورة أعلاه"، مشيرة إلى أن المعتقلين جميعهم مطلوبين للقضاء وصادرة بحقهم مذكرات قبض".

وينشط تنظيم "داعش" منذ أكثر من عام، في استهداف المدن والقوات الأمنية عبر استراتيجية وتكتيك هجومي يختلف عن استراتيجيات التنظيم إبان مرحلة احتلال المدن العراقية في 2014.

ويتبع التنظيم منذ مطلع عام 2020، أسلوب "الذئاب المنفردة"، من خلال توزيع عناصره على مجاميع متفرقة لشن الهجمات.

فيما ترد السلطات العراقية بحملات أمنية لضبط وتوقيف هذه العناصر في مناطق مختلفة من البلاد.