صاروخ كوريا الشمالية يثير القلق

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وفي بيان، ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنه تم إطلاق الصاروخ من الجزء الأوسط من كوريا الشمالية، في داخل بحر الشرق، المعروف أيضا باسم بحر اليابان.
وأضافت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنه يتم تحليل عملية إطلاق الصاروخ بواسطة السلطات الأمريكية.
تأتي عملية الإطلاق بعد أيام من إعلان بيونج يانج عن إجراء تجربة ناجحة لنوع جديد من صواريخ كروز، طويلة المدى، مما يمثل أول تجربة إطلاق منذ ستة أشهر.
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