منع السفير الصيني من حضور اجتماع بريطاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تم منع السفير الصيني الجديد لبريطانيا تشنج تشيجانج من اجتماع في البرلمان البريطاني بعد أن أثارت دعوته للحضور غضبا بين السياسيين البريطانيين الذين فرضت عليهم الصين عقوبات. وقال رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل مس «إنه ليس من المناسب أن يزور السفير مبنى البرلمان»، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء الثلاثاء. ودعا عضو البرلمان المحافظ ريتشارد جراهام السفير تشنج لحضور حفل استقبال، ويرأس جراهام مجموعة من النواب الذين يسعون إلى دعم العلاقات مع الصين.



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