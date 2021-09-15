شكرا لقرائتكم خبر الخارجية الإيرانية تطيح بعراقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ثلاثة قرارات، عين بموجبها ثلاثة مساعدين له للشؤون السياسية والدبلوماسية الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية.

ووفقا لما نقلته وكالة «فارس» الإيرانية أمس، «فقد تم تعيين علي باقري كني مساعدا للشؤون السياسية خلفا لعباس عراقجي، ومهدي صفري مساعدا لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية خلفا لرسول مهاجر، ومحمد فتحعلي مساعدا للشؤون الإدارية والمالية خلفا لعلي أبو الحسني.

يشار إلى أن عراقجي كان يقوم بدور المفاوض الدولي الأبرز لبلاده، إلا أن الحكومة الإيرانية لم توضح ما إذا كان باقري سيخلفه أيضا في مهمة قيادة المفاوضات الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي.