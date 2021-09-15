مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتحم عشرات المستوطنين أمس المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 205 مستوطنين، اقتحموا ساحات الأقصى عبر مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية ومشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية في الجزء الشرقي منه.

من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرا محررا من مدينة البيرة.