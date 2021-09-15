مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 205 مستوطنين، اقتحموا ساحات الأقصى عبر مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية ومشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية في الجزء الشرقي منه.
من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرا محررا من مدينة البيرة.
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