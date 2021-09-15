شكرا لقرائتكم خبر السعودية: تقارير فريق الخبراء منحازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم مندوب السعودية الدائم في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل تقارير فريق الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن بـ(المسيسة والمنحازة)، في ظل وجود هجمات صارخة من ميليشيات متمردة على المدنيين بالسعودية.

وأكد خلال جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة الإحاطة الشفوية لفريق الخبراء الإقليميين الدوليين حول اليمن أمس، على موقف المملكة الرافض لولاية هذا الفريق وعدم اعتراف المملكة بما يصدر عنه من تقارير مسيسة، ومخرجات توصلوا إليها عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة.

وأشار إلى أن ممارسات الفريق وتقاريره تدل يقينا على عدم الحياد، وأن المملكة تعرضت لهجمات صاروخية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدفت المواطنين والبنى التحتية الحيوية، إلا أن الفريق ذكر بأن تلك الهجمات ذات طابع عسكري.

وتساءل في معرض مداخلته، هل الفريق برصده المنحاز لميليشيات ظلامية إرهابية انقلابية يسهم فعليا في حل الأزمة اليمنية أم يشجع الميليشيات على الاستمرار في انقلابها؟ ولماذا يتجاهل الفريق الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 2216 في كل تقاريره؟.

وختم مندوب المملكة الدائم في جنيف مداخلته بالتأكيد على أن الفريق لم يلتزم بولايته، متسائلا كيف يمكن لفريق دولي أن يسمي قائد الانقلاب بقائد ثورة، داعيا المجلس والمفوضة السامية لمساءلة الفريق عن ذلك.

من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية أمس اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو مطار أبها الدولي.

وقال التحالف في بيان «إن انتهاكات الميليشيات الحوثية جسيمة طبقا للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين»، وأضاف «نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية».

وتوالت رسائل الاستنكار والاستهجان العربي والإسلامي تجاه انتهاكات الحوثيين تجاه المدنيين، وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين باستهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة (مفخخة).

وأكد أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، مشيدا في الوقت نفسه بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة قبل الوصول إلى هدفها.

ودعا العثيمين المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل ميليشيات الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وفي إطار مختلف، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن عملية سليمة شاملة في اليمن تقودها الأمم المتحدة، وأشار إلى الجولات التي يجريها المتحدث الأمريكي الخاص باليمن تيم ليندركينج في المنطقة.

مشاهدات يمنية:

