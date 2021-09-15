تدمير آليات تابعة لميليشيات إيرانية في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات مجهولة دمرت عدة سيارات تابعة لميليشيات إيرانية، بعد دخولها من العراق إلى سورية عبر ممرات غير شرعية. وذكر أن تدمير السيارات جرى بأربعة صواريخ أطلقت من طائرات مسيرة، لا تزال مجهولة، قرب البوكمال على الحدود بين سورية والعراق، وأشار إلى معلومات عن وجود قتلى وجرحى.



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