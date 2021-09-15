شكرا لقرائتكم خبر الكاظمي: أموال العراق المنهوبة ستعود مهما طال الزمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس أن أموال العراق المنهوبة والمهربة ستعود مهما طال الزمن، مشددا على أن الحكومة العراقية ماضية في الكشف عن ملفات الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

وقال خلال وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة برعاية الجامعة العربية المنعقد في بغداد أمس «سنحاسب الفساد والعمل على تحقيق بيئة آمنة للحفاظ على ثروات البلاد».

وأضاف «إن هناك مليارات الدولارات تم تهريبها من العراق خلال حقبة النظام السابق وما تلاها بعد أن استغل البعض الفوضى لسرقة أموال الشعب العراقي ونقلها إلى خارج البلاد».

وأكد أن هذا الملف يشكل الأولوية للحكومة العراقية للحفاظ على ثروات الشعب لأن الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة، داعيا الدول العربية إلى التعاون مع العراق للتعامل بجدية مع هذا الملف الخطير الذي تسبب بتراجع المؤسسات التعليمية والصحية.

بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمة مماثلة، على أن هذا المؤتمر يعد فرصة مهمة لمشاركة الرؤى لمكافحة الفساد واسترداد الأموال التي تعد ظاهرة خطيرة على الأمن والتنمية والاستقرار وسيادة القانون.

وقال «إن الجامعة العربية تعمل على إنجاح برامج التنمية وأن الفساد يهدد ثمار التنمية ويشيع حالة من الإحباط وأن الأخطر من الفساد هو إشاعة ثقافة الفساد في البلاد العربية ومخاطرها على التنمية»، وذكر أن الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع المجتمع الدولي حول مكافحة الفساد.

وانطلقت في بغداد أمس وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة برعاية الجامعة العربية وحضور عدد من وزراء العدل العرب وعدد كبير من الخبراء والاختصاصيين في مجال القانون والرقابة المالية ويستمر يومين.