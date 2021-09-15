لبنان واليمن على طاولة وزراء خارجية الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض يناقشون خلاله عددا من القضايا، وفي مقدمتها الأوضاع في أفغانستان ولبنان والحرب في اليمن والملف النووي الإيراني، إضافة إلى العلاقة بين دول المجلس الست. ومن المقرر أن يستعرض الوزراء مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، واستمرار عملية التوثيق بين الدول الأعضاء، وصولا إلى تطبيق جميع قرارات المجلس الأعلى، المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.



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